Ruba in oratorio durante la festa il ladro rintracciato dentro la stazione

Durante la festa a Romano di Lombardia, un ladro ha approfittato dell'occasione per introdursi nell'oratorio San Filippo Neri e asportare diversi oggetti di valore. Tuttavia, il colpo non è passato inosservato: poco dopo, l'autore del furto è stato rintracciato all’interno della stazione, portando alla sua pronta identificazione. Un episodio che sottolinea quanto sia importante vigilare anche durante momenti di leggerezza e festeggiamenti.

Romano di Lombardia. Durante la festa è entrato senza farsi notare all’ oratorio San Filippo Neri per rubare 1 zaino, 2 telefoni cellulari, qualche decina di euro in contanti e una maglietta. È successo nel fine settimana a Romano. Intorno alle 23 di sabato 14 giugno, durante i festeggiamenti in oratorio un uomo si è introdotto nel locale spogliatoio: lì ha portato a termine indisturbato il furto prima dell’intervento della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca Orientale. Il ladro è stato rintracciato dopo alcuni minuti all’interno della stazione ferroviaria ancora in possesso della refurtiva. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ruba in oratorio durante la festa, il ladro rintracciato dentro la stazione

