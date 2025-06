Rovesci e temporali nel Foggiano | nuova allerta meteo di 12 ore

Preoccupano le condizioni meteo nel Foggiano, con una nuova allerta di 12 ore per rovesci e temporali che si prospettano anche domani. La giornata odierna ha già visto nubifragi e lampi nelle zone interne della Puglia centro-settentrionale e in città come Foggia, segnalando un territorio sotto stress. Rimani aggiornato: la prudenza è fondamentale per affrontare al meglio questa fase di maltempo imprevedibile.

Si prevede tempo instabile anche nella giornata di domani in alcune zone della Capitanata. Già nella giornata di oggi rovesci e temporali si sono registrati sulle zone interne della Puglia centro-settentrionale. Nubi, piogge sparse, tuoni e lampi si sono registrati anche nella città di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rovesci e temporali nel Foggiano: nuova allerta meteo di 12 ore

In questa notizia si parla di: rovesci - temporali - foggiano - allerta

Giuliacci: "La tregua dura poco". Dove e quando "rovesci e temporali sparsi" - Secondo le ultime previsioni di meteogiuliacci.it, la tregua dei rovesci e dei temporali in Italia sarà breve.

Dalle 00:00 del 29 maggio e per le successive 20h è stata diramata, dalla Protezione Civile della Regione Puglia, un’allerta meteo per PRECIPITAZIONI sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o pu Vai su Facebook

Rovesci e temporali nel Foggiano: nuova allerta meteo di 12 ore; METEO Allerta maltempo nel foggiano: rovesci e temporali fino a mezzanotte; Rovesci e temporali in Puglia e nel Foggiano, 20 ore di allerta meteo prima dell'arrivo del caldo.

Rovesci e temporali nel Foggiano: nuova allerta meteo di 12 ore - Temporali, fulmini e tuoni registrati anche questo pomeriggio in diversi centri della provincia oltre che ... Si legge su foggiatoday.it

Rovesci o temporali anche di forte intensità: allerta gialla su tutte le Marche - FENOMENI: per tutta la prima parte di martedì sono previsti rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone alto collinari e montane ed in transito verso la costa anche di forte intensità. Come scrive senigallianotizie.it