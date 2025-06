Rottamazione-quater riammissione | in arrivo lettere con importi

Se hai chiesto la riammissione alla Rottamazione-Quater entro il 30 aprile, preparati a ricevere presto le lettere con gli importi dovuti. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta infatti inviando comunicazioni dettagliate per agevolare il pagamento e chiarire ogni passo da seguire. Restate sintonizzati: è il momento di conoscere nel dettaglio cosa aspettarvi e come procedere facilmente verso la definizione delle vostre pendenze fiscali.

(Adnkronos) – In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile. Agenzia delle Entrate-Riscossione, si spiega in una nota, sta inviando a tutti gli interessati la comunicazione delle somme dovute con il dettaglio degli importi da corrispondere e le indicazioni per procedere al pagamento agevolato. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza.

