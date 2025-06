Rottamazione-quater | in arrivo le lettere dall' Agenzia delle entrate-Riscossione

Se hai richiesto la Rottamazione Quater entro il 30 aprile, preparati: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando le lettere di risposta con dettagli e istruzioni per il pagamento. Un’operazione fondamentale per chi desidera regolarizzare la propria posizione fiscale senza sorprese. Con circa 247 mila domande accolte, il completamento delle comunicazioni è previsto entro il 30 giugno: ecco cosa sapere per agire con tempestività e tranquillità .

Rottamazione quater, scadenza prorogata al 9 giugno - La Rottamazione quater ha visto la scadenza per il pagamento dell'ottava rata prorogata al 9 giugno. Gli aderenti possono beneficiare del weekend e della Festa della Repubblica, che spostano il termine effettivo al 3 giugno, con ulteriori cinque giorni di tolleranza.

#DefinizioneAgevolata #RottamazioneQuater In scadenza il 31 maggio 2025 la rata numero 8 della Rottamazione-quater. Considerato che il 31 maggio 2025 cade di sabato, la scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo che è martedì 3 giugno Vai su Facebook

