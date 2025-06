Rottamazione la risposta dell’Agenzia delle Entrate per la riammissione

L'attesa per i contribuenti coinvolti nella rottamazione-quater sta per terminare: l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sta inviando le risposte alle domande presentate entro il 30 aprile, con dettagli sulle somme dovute e le istruzioni per il pagamento agevolato. Questa comunicazione rappresenta un passo importante verso una gestione più serena dei debiti fiscali, offrendo finalmente chiarezza e opportunità di regolarizzazione. Scopri ora come procedere e cogli questa occasione per sistemare la tua posizione fiscale.

Sulla riammissione alla rottamazione-quater è in arrivo la risposta dell’Agenzia delle Entrate, con delle lettere indirizzate a chi ha fatto richiesta entro lo scorso 30 aprile. La comunicazione arriva da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione con l’indicazione delle somme dovute e il dettaglio degli importi da corrispondere e come procedere al pagamento agevolato. L’ invio delle lettere, in riscontro alle circa 247mila domande presentate, sarà completato entro il 30 giugno, come previsto dalla Legge di conversione del decreto Milleproroghe. Le comunicazioni delle somme dovute arriveranno mediante lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rottamazione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate per la riammissione

