Roselle Calcio | debutto della prima squadra in Terza Categoria focus sui giovani

che sottolinea l'impegno del club nel valorizzare i giovani talenti e costruire un futuro solido. Il debutto della prima squadra di Roselle Calcio segna un traguardo importante, simbolo di passione, crescita e ambizione per tutto il club e la comunità locale.

Il Roselle Calcio annuncia la nascita della prima squadra, pronta a scendere in campo nella Terza Categoria. Un progetto fortemente voluto dalla società, che rappresenta il naturale proseguimento del percorso di crescita per i ragazzi del vivaio. Il gruppo che affronterà la nuova avventura sarà formato in gran parte da ex Under 19, affiancati da un ristretto numero di giocatori più esperti, chiamati a fare da guida in campo e fuori. Una scelta chiara, che riflette la volontà della società di costruire con pazienza e con i propri mezzi, valorizzando ogni giorno il lavoro svolto dal settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roselle Calcio: debutto della prima squadra in Terza Categoria, focus sui giovani

In questa notizia si parla di: roselle - calcio - prima - squadra

Straordinari i nostri Allievi 2008! Un grande applauso ai nostri ragazzi che sabato e domenica scorsi hanno partecipato alla Supercoppa Toscana a Roselle (GR), dimostrando impegno, talento e grande spirito di squadra! Dopo un percorso straordinario, sono Vai su Facebook

Roselle Calcio: debutto della prima squadra in Terza Categoria, focus sui giovani; Cinque squadre per il primo memorial interparrocchiale a Roselle; Castell’Azzara al via riconferme per la prossima stagione.

Roselle Calcio: debutto della prima squadra in Terza Categoria, focus sui giovani - Il Roselle Calcio lancia la prima squadra in Terza Categoria, puntando sui giovani del vivaio e su giocatori esperti. Da msn.com