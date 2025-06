Rosalinda Cannavò | Il GF mi ha cambiata prima avevo una maschera La storia con Garko studiata a tavolino

Rosalinda Cannavò rivela i retroscena della sua esperienza al Grande Fratello Vip e svela la verità dietro alla sua storia con Gabriel Garko. Con autenticità e coraggio, l’attrice rompe il silenzio e sfata i miti che circondano il suo passato, dimostrando di aver deciso di vivere autenticamente, senza maschere né compromessi. La sua testimonianza ci invita a riflettere sulla vera natura delle relazioni e sulla forza di essere se stessi. Continua a leggere.

Rosalinda Cannavò ha ricordato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021: "Non mi pento di nulla, credo che sia stata la scelta più giusta che abbia mai fatto. Sapevo che la gente aveva un'idea di me completamente sbagliata". E sulla storia con Gabriel Garko: "Non era vera, era studiata a tavolino". 🔗 Leggi su Fanpage.it