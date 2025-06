Rosa 2025-26 | la Juventus e il piano per la rinascita

La Juventus si appresta a scrivere un nuovo capitolo con il progetto per la stagione 2025-26, puntando su continuità e strategia. Con Igor Tudor confermato in panchina e un modulo 3-4-2-1 dinamico e aggressivo, il club sceglie un mercato mirato, senza rivoluzioni radicali. Damien Comolli, nuovo direttore generale, mira a rafforzare la squadra con pochi innesti di qualità, pronti a rilanciare i bianconeri oltre il Mondiale per Club. La rinascita è alle porte.

Continuità con Tudor, mercato mirato La Juventus si prepara alla stagione 2025-26 con Igor Tudor confermato in panchina e un 3-4-2-1 votato all’aggressività. Damien Comolli, nuovo dg, ha escluso rivoluzioni, puntando su pochi innesti di qualità per il Mondiale per Club e oltre. La rosa bianconera, reduce da una stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Rosa 2025-26: la Juventus e il piano per la rinascita

In questa notizia si parla di: juventus - rosa - piano - rinascita

Maglia Juventus Pre-Match 2025/26: azzurro, rosa, giallo e blu! Un’esplosione di colori per il kit che verrà usato nel riscaldamento – FOTO - Scopri la nuova maglia pre-match della Juventus per la stagione 2025/26: un'esplosione di colori che combina azzurro, rosa, giallo e blu.

L’abbiamo lasciato un anno fa dopo un momento di puro cinema, con una cravatta volante, la giacca lanciata chissà dove e un trofeo alzato con la Juventus prima di uscire di scena a modo suo. L’abbiamo poi beccato in giro negli stadi più improbabili a veder Vai su Facebook

Comolli, chi ha davvero preso la Juve: le operazioni più clamorose del calciomercato; GIOCATORI, ORA NON C'E' NESSUNO O QUASI AL SICURO; Clamoroso Pistocchi – ” Platini, Chiellini e Conte: ecco il piano rinascita della Juventus ! “.

Juventus giovane e italiana: il piano per la rinascita cancella i big - Si avvia alla conclusione un’annata da dimenticare per la Juventus, che però non è ancora finita. Secondo calciomercato.it

La rinascita della Juve: il piano di Allegri - Empoli, Benfica, Lecce, Psg, Inter, Verona e Lazio prima della sosta per i Mondiali: questa la road map che Massimiliano Allegri auspica porti alla definitiva rinascita. Come scrive corrieredellosport.it