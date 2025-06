Romain Bardet si ritira | Sono esausto ma felice

Romain Bardet si ritira, lasciando un'eredità indelebile nel cuore del ciclismo francese. Con un mix di stanchezza e soddisfazione, il veterano si congeda in un momento di grande fermento generazionale, mentre giovani promesse come Lenny Martinez e Paul Seixas emergono sulla scena internazionale. La sua carriera, ricca di sfide e trionfi, si conclude tra applausi e emozioni, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di nuove avventure.

Roma, 16 giugno 2025 - Quasi come un involontario passaggio di consegne, proprio mentre uno degli astri nascenti del ciclismo francese Lenny Martinez vinceva l'ultima tappa del Giro del Delfinato 2025, nel quale si è messo in mostra l'altro virgulto transalpino Paul Seixas, appena 18enne, un vecchio leone come Romain Bardet chiudeva la sua carriera: per l'ormai ex corridore del Team Picnic PostNL una passerella finale nell'ultima salita prima di congedarsi da un gruppo che, all'alba della frazione, gli aveva reso omaggio. Le dichiarazioni di Bardet. Professionista dal 2012 al 2025, Bardet ha vinto 4 tappe al Tour de France e 1 alla Vuelta: la corsa di casa gli ha regalato anche gli unici podi in un Grande Giro, un secondo posto nel 2016 e un terzo posto l'anno dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Romain Bardet si ritira: "Sono esausto ma felice"

