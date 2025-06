Roma sta con Israele senza dimenticare Gaza: il Medio Oriente ci guarda. Un tempo, tutto sembrava più semplice—guerre, alleanze e confini erano più chiari. La Russia era l'Urss, Teheran sotto lo Scià e le tensioni tra Israele e Egitto dominavano la scena. L’Italia si posizionava tra solidarietà e strategia, mentre Pertini sottolineava che “Israele ha...” ma il mondo oggi è ben più complesso, e il nostro ruolo rimane fondamentale.

Una volta era (quasi) tutto più semplice. Persino le guerre in Medio Oriente. La Russia era U, a Teheran fino al 1979 governava lo Scià, Israele faceva guerre soprattutto con l’Egitto, che per decenni aveva occupato la Palestina. L’ Italia stava sul sottile crinale del "due popoli, due stati", con una simpatia spesso malcelata per la causa palestinese. Non a caso il Presidente Pertini (1981) insisteva con forza sul fatto che "Israele ha occupato e occupa territori altrui". E Bettino Craxi non mancava di sottolineare come la lotta armata del Olp sarebbe stata giudicata solo dalla storia. Anche la Dc era "equidistante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net