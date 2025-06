Roma sfuma Antonello | rimane solo Vitali sarà Ranieri a completare la dirigenza

Roma si trova a un passo da una svolta, con Vitali e Ranieri pronti a ridefinire il futuro della società. Da quando Lina Souloukou ha lasciato il suo ruolo di CEO lo scorso 23 dicembre 2024, l’orizzonte appare incerto ma carico di potenzialità. La nuova dirigenza sta emergendo, e il destino del club potrebbe essere scritto nei prossimi mesi, lasciando alle spalle un passato di transizione per abbracciare una rinascita ambiziosa.

Sembra passata un`eternità da quando, lo scorso 23 dicembre 2024, Lina Souloukou ha rassegnato le sue dimissioni da CEO, da amministratore delegato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: roma - sfuma - antonello - rimane

Atalanta Roma, Dea di nuovo in Champions, sfuma il sogno dei giallorossi? - In una sfida cruciale per la Champions, l'Atalanta trionfa contro la Roma, ridimensionando le speranze giallorosse.

Prima gli insulti, poi le finte recensioni negative. Charlotte, pasticceria a pochi passi da piazza Re di Roma, inizia a vendere la Gaza Cola, bevanda che sostiene la ricostruzione della Striscia. Tutto inizia quando Charlotte pubblica su Instagram il post per annu Vai su Facebook

Roma, sfuma Antonello: rimane solo Vitali, sarà Ranieri a completare la dirigenza; Antonello Venditti: 70 anni di amore per Roma; Antonello, futuro ancora incerto dopo l'addio all'Inter: contatti azzerati con la Roma, sfuma tutto?.

Roma, il nuovo allenatore non sarà Pioli: chi rimane in corsa - Articolo completo: Roma, il nuovo allenatore non sarà Pioli: chi rimane in corsa dal blog Roma news L'articolo Roma, il nuovo allenatore non sarà Pioli: chi rimane in corsa proviene da Roma news. Riporta msn.com

Nuovo Ceo Roma: Alessandro Antonello in città - Gli indizi si moltiplicano: Alessandro Antonello sembra sempre più vicino a diventare l’amministratore delegato della Roma. Secondo corrieredellosport.it