Roma rissa tra due addetti delle pompe funebri | uno in ospedale l' altro in Questura

A Roma, una lite tra due addetti alle pompe funebri si è trasformata in un episodio violento, con uno di loro ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito con una spatola e sfregiato sul volto. La disputa, nata dalle divergenze sulla gestione di due bare, ha dato vita a una vera e propria aggressione. Un caso che solleva interrogativi sulla tensione e la professionalità in un settore così delicato e fondamentale per i nostri sentimenti.

Uno dei protagonisti è stato colpito con un colpo di spatola che gli ha procurato un profondo sfregio sul viso. La disputa, trasformatasi in aggressione, sulla gestione di due bare.

