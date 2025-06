Roma Primavera Falsini verso l’addio | spunta l’idea Ciaralli

Attraverso il duro lavoro e una strategia ben precisa, la Roma Primavera punta a consolidare i propri successi e a prepararsi al meglio per la prossima stagione. Dopo aver concluso al primo posto durante la regular season e affrontato con coraggio le semifinali playoff, i giovani giallorossi sono determinati a scrivere un nuovo capitolo ricco di ambizioni e vittorie. L’obiettivo? Riportare il Tricolore sul petto dei talentuosi ragazzi in maglia Roma, perché il futuro è già alle porte.

Sono settimane importanti per tutto l’ambiente Roma, che dopo aver sistemato la panchina della prima squadra si concentra sulla sua Primavera. I baby giallorossi sono reduci da una stagione positiva, conclusa al 1° posto nella regular season e con l’eliminazione in semifinale nei playoff Scudetto. L’obiettivo della società è quello di tornare a cucire il Tricolore sul petto, nella prossima annata. Questo traguardo, però, passa anche e soprattutto dalla scelta di una possibile nuova guida tecnica. Già , perché dopo un solo anno dalla firma Gianluca Falsini potrebbe lasciare i capitolini, per tentare una nuova esperienza altrove. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini verso l’addio: spunta l’idea Ciaralli

