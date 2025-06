Roma Pride 2025 perché Fdi accusa Magi Più Europa di sessismo e cosa c’entra Giorgia Meloni

Dopo il Roma Pride 2025, le polemiche infiammano l’Italia: FdI accusa Più Europa e Riccardo Magi di sessismo, mentre si sollevano interrogativi su cosa c’entri tutto questo con Giorgia Meloni. Un episodio che mette in luce come le tensioni politiche possano sfociare in controversie pubbliche, alimentando un dibattito su rispetto, libertà di espressione e ruolo della donna nel panorama politico italiano. La vicenda promette di lasciare il segno anche nei prossimi mesi.

Polemiche dopo il Roma Pride 2025, che si è tenuto ieri. Il deputato Riccardo Magi (Più Europa) è stato accusato di sessismo nei confronti della premier Meloni per aver esposto un cartello in cui attaccava Orban e Trump, denunciando con un gioco di parole la vicinanza dei due leader alla presidente del Consiglio italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

