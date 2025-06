Roma | presunto killer bimba villa Pamphili aveva nome falso

Un inquietante mistero si svela a Roma: l’uomo fermato in Grecia per l’omicidio della bambina a Villa Pamphili non è chi che aveva dichiarato, ma Francis Kaufmann, un nome falso. La verità, emergendo grazie all’intervento dell’FBI, getta nuova luce su una vicenda drammatica e complessa. La scoperta dell’identità reale apre spazi di approfondimento e interrogativi ancora irrisolti sulla vicenda.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – Scoperta la vera identità dell’uomo fermato in Grecia per l’omicidio della bambina a Villa Pamphili. L’uomo fermato a Skiathos con l’accusa di omicidio si chiama Francis Kaufmann, e non Rexal Ford, nome di cui il fermato si era appropriato utilizzando le generalità di un produttore cinematografico. La conferma dell’identità è arrivata alla Procura di Roma dall’Fbi, nell’ambito di una rogatoria internazionale, che ha scoperto che l’uomo aveva un passaporto vero ma con un nome falso. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo dell’uomo nel delitto e ricostruire i suoi spostamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: presunto killer bimba villa Pamphili aveva nome falso

In questa notizia si parla di: roma - nome - villa - pamphili

