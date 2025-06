Roma omaggio a Bizet nei 150 anni dalla morte con ‘Carmen’

Roma celebra i 150 anni dalla scomparsa di George Bizet con un evento indimenticabile: 'La Grande Musica tra Lirica e Pop', il 24 giugno alle 21 al Tempio di Venere di fronte al Colosseo. Un’occasione unica per immergersi nelle note di Carmen e scoprire come la musica classica possa dialogare con le sonorità contemporanee. Preparatevi a un viaggio emozionante che unisce passato e presente in un contesto suggestivo e coinvolgente.

(Adnkronos) – Il 24 giugno (ore 21) omaggio a George Bizet per i 150 anni dalla morte con 'La Grande Musica tra Lirica e Pop', serata-evento in programma al Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, in collaborazione con la Direzione del Parco archeologico del Colosseo diretto da Alfonsina Russo. "Partiremo dal 150esimo anniversario dalla .

