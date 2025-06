Roma neonata e madre morte a Villa Pamphili | spunta messaggio di Ford a un amico prima della fuga Mia moglie mi ha lasciato

Un tragico mistero scuote Roma: il cadavere di una neonata e quello della madre sono stati trovati a Villa Pamphili, lasciando la città sotto shock. Tra indagini e supposizioni, emergono dettagli inquietanti, tra cui un messaggio di Ford a un amico prima della fuga, in cui si lamentava: “Mia moglie mi ha lasciato”. Quali segreti nasconde questa vicenda? La verità si dipana, ma il dramma resta ancora irrisolto.

Proseguono le indagini sul giallo di villa Pamphili a Roma, dove il 7 giugno 2025, il corpo senza vita di una donna di circa trent'anni è stato ritrovato a poca distanza da quello di una bambina di sei mesi

È stato interrogato in Grecia, dove è stato catturato, il californiano Rexal Ford, accusato dell'omicidio di una neonata e dell'occultamento del cadavere della madre (ancora senza nome) ritrovati a Villa Pamphili a Roma Bruno Sokolowicz #GR1 Vai su X

Uno scatto inviato a Chi l’ha visto? mostra Rexal Ford fermato dalla polizia a Roma due giorni prima del ritrovamento a Villa Pamphili. Con lui, solo la neonata. Secondo l’autopsia, la madre era già morta Vai su Facebook

