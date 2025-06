Roma l’Inter riscatta Zalewski | cerchiate le possibili date dell’ufficialità

Roma, Zalewski si appresta a diventare ufficialmente un giocatore giallorosso: le date chiave per il suo riscatto sono ancora da confermare, ma l’entusiasmo cresce. Con il calciomercato sempre più caldo, la Roma si prepara a rafforzarsi, puntando su giovani promesse e operazioni intelligenti. La decisione sul riscatto di Zalewski rappresenta un passo strategico fondamentale per la rosa di Mourinho. Restate sintonizzati per tutte le novità ufficiali!

Il calciomercato entra sempre più nel vivo e per la Roma è tempo di operare di fino sul calciomercato. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa ben fornita in ogni reparto, per poter puntare in alto sia in Italia che in Europa. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe racimolare un gruzzoletto importante dalle cessioni di quei calciatori che non rientrerebbero nel progetto. Uno di questi è senza dubbio Nicola Zalewski, reduce da un prestito di 6 mesi all’Inter che lo ha aiutato a rilanciarsi. Il polacco ha dimostrato di saper incidere negli ultimi 20 metri, di saper colpire specialmente nell’uno contro uno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it