Roma la Festa della Musica arriva a Piazza di Spagna | in scena le bande istituzionali

Roma si prepara a incantare con la Festa della Musica 2025, un evento europeo che anima le strade con note e armonie gratuite. Piazza di Spagna diventa il palcoscenico principale, ospitando le bande istituzionali delle forze dell’ordine e dei corpi militari italiani. Dalle ore 18:00, il cuore della capitale risuonerà di melodie coinvolgenti, celebrando l’estate e la musica in un’atmosfera unica. Un appuntamento imperdibile per vivere Roma nel suo massimo splendore musicale.

Sarà Piazza di Spagna una delle cornici principali della Festa della Musica 2025, l’evento europeo che ogni anno celebra il solstizio d’estate con centinaia di concerti gratuiti nelle città di tutta Europa. A partire dalle ore 18:00, la celebre piazza romana ospiterà le esibizioni delle bande musicali delle forze dell’ordine e dei corpi militari italiani. A esibirsi saranno le formazioni ufficiali dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Roma Capitale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, la Festa della Musica arriva a Piazza di Spagna: in scena le bande istituzionali

In questa notizia si parla di: piazza - roma - festa - musica

La Feldi Eboli travolge la Roma e blinda la seconda piazza - La Feldi Eboli conquista con autorità il secondo posto in campionato, superando l’AS Roma con un netto 5-2 al Palasele.

Una Roma viva e felice. Da Piazza del Popolo con il @timsummerhits_ al Circo Massimo con @gazzelle__ . È stato un sabato di musica, di divertimento, di svago per famiglie, ragazze e ragazzi. E la festa - gratuita - del #TimSummerHits continua fino a marted Vai su Facebook

Roma, la Festa della Musica arriva a Piazza di Spagna: in scena le bande istituzionali; Festa della Musica a Palazzo Farnese 2025; Pinerolo Sound Festival.

Festa del fiore di zucca e della birra: sapori e musica nei dintorni di Roma venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno - È il mese che apre la stagione estiva: una immensa cascata di sapori, colori, accompagnati dalla musica e dalla buona cucina, che si espandono lungo i borghi, e nelle piazze italiane. Segnala msn.com

Roma Pride, in piazza per il diritto di esistere: «Sono così e non vedo cosa ci sia di sbagliato» - Cercare di definirla con qualsiasi aggettivo sarebbe del tutto irrispettoso per chi ha deciso di fare della libertà la sua bandiera, il suo stile di vita. Da informazione.it