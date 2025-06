Roma invasione di blatte volanti | specie americana arrivata con anticipo di caldo estivo

Scatta l'allarme insetti a Roma. In questi giorni nella Capitale, soprattutto nelle zone di Monte Mario, Acilia e Torpignattara, Osteria del Curato, Gregna Sant'Andrea, ma anche nel litorale a nord della città , è stata segnalata una massiccia presenza di insetti, simili alle blatte, ma dotati di "ali". Secondo gli esperti, la specie in questione si chiama periplaneta americana, meglio nota come blatta americana, uno degli scarafaggi più grandi e veloci, in grado di effettuare voli per spostarsi con rapidità . Si tratterebbe di una delle ennesime cause del riscaldamento globale: infatti, tra le conseguenze dell'innalzamento delle temperature, vi sarebbe anche la crescente proliferazione di insetti.

