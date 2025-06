Roma in monopattino a 60 km h sul raccordo anulare | chi è il folle

Roma sotto shock: un uomo in monopattino a 60 km/h sul Raccordo Anulare, nella corsia di emergenza, senza targa e con un comportamento estremamente pericoloso. La scena, ripresa da testimoni e condivisa sui social, ha sollevato grande preoccupazione tra automobilisti e autorità. Un gesto imprudente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, mettendo a rischio la vita di tutti. La vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole e la sicurezza sulle strade.

Una follia che sarebbe potuta costare caro al protagonista del gesto e agli automobilisti. Sul grande raccordo anulare di Roma - zona molto trafficata - è stato avvistato un uomo a bordo di un monopattino. Il conducente - uno straniero di origine africana - stava percorrendo la strada sulla corsia di emergenza alla velocità di 60 km orari. In più il suo monopattino non era munito della targa identificativa. Il gesto dell'uomo è stato ripreso da un automobilista. E il video, postato sui social, è diventato subito virale.

