Roma il Leeds chiude per Bijol | Ghisolfi vira alle alternative

Roma, il Leeds chiude per Bijol e Ghisolfi vira alle alternative: una settimana cruciale si apre per i giallorossi. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, volto a rinvigorire un progetto ambizioso, la società deve ora concentrarsi su una sessione di calciomercato fondamentale per rafforzare la rosa e risalire la china. Il focus del direttore …

Comincia una settimana cruciale in casa Roma, pronta a presentare nella giornata di domani Gian Piero Gasperini. Il coach di Grugliasco è il primo tassello di un progetto ambizioso, per strappare il pass per quella Champions League che manca da 6 anni. I giallorossi devono ora concentrarsi su una sessione di calciomercato estremamente delicata, con l’obiettivo di costruire una rosa quanto piĂą completa in ogni reparto. Il focus del direttore tecnico Florent Ghisolfi andrebbe al reparto difensivo, che ha perso due elementi come Mats Hummels e Victor Nelsson. Il dirigente francese dovrĂ quindi regalare ai capitolini almeno un nuovo centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il Leeds chiude per Bijol: Ghisolfi vira alle alternative

