Roma il caso N’Dicka tra Coppa d’Africa mercato e visione Gasperini | certezze poche dubbi tanti

Roma, il futuro di N’Dicka si staglia tra certezze e dubbi, con il difensore ivoriano pronto a partire per la Coppa d’Africa. La sua assenza sarà un colpo importante nel cuore della stagione giallorossa, lasciando l’ambiente in attesa di risposte e strategie. In un contesto di mercato complesso e di visioni diverse, una cosa è certa: bisognerà trovare soluzioni rapide e efficaci per mantenere saldo il progetto Roma.

Di una cosa possiamo essere certi: Evan N’Dicka non sarà sempre presente. Dopo una stagione vissuta praticamente da insostituibile, il difensore ivoriano dovrà rispondere alla chiamata della sua nazionale per la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco. Il che significa che la Roma lo perderà in un periodo chiave, che potrebbe includere sfide contro Juventus e Atalanta. E se questo già complica le cose sul piano sportivo, i dubbi di mercato rendono lo scenario ancora più incerto. N’Dicka via? La Roma ha bisogno di vendere, e in fretta. La questione non è solo tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il caso N’Dicka tra Coppa d’Africa, mercato e visione Gasperini: certezze poche, dubbi tanti

In questa notizia si parla di: roma - dicka - coppa - africa

