Roma il caldo di agosto spegne il turismo Ma a settembre sarà boom

Roma, sotto il sole di agosto, vede il turismo calare, ma a settembre si preannuncia un vero e proprio boom. Gli stranieri scelgono la Città Eterna quando le temperature sono più miti, tra mare, montagna e visite tra monumenti e bellezze archeologiche. Secondo i dati dell’Enit, le preferenze dei turisti si spostano con il calendario, aprendo nuove opportunità di scoperta e valorizzazione per la capitale. Una ripresa attesa che promette di ridare vita alle sue strade e ai suoi tesori.

Gli stranieri preferiscono venire a Roma quando fa più fresco. Mare o montagna ad agosto, visite tra monumenti e bellezze archeologiche a settembre. Lo rilevano i dati dell'Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, che ha interrogato i tour operator per capire le scelte dei turisti che arriveranno.

