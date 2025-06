Roma futuro in bilico per N’Dicka | tra sacrificio sul mercato e nodo ruolo con Gasperini

Roma futura in bilico per N’Dicka, tra sacrificio sul mercato e ruolo con Gasperini. Dopo una stagione da protagonista, Evan N’Dicka rischia di mancare nei momenti decisivi del prossimo campionato: dal 21 dicembre al 18 gennaio sarà impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa. La Roma dovrà affrontare questa assenza nel momento più delicato, contro squadre di grande spessore, mettendo alla prova la sua tenuta difensiva e il progetto futuro.

Dopo aver chiuso una stagione da stakanovista – sempre in campo per tutti i minuti della Serie A – Evan N'Dicka rischia di essere assente in un momento cruciale del prossimo campionato. Dal 21 dicembre al 18 gennaio, infatti, sarà impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa, torneo che i campioni in carica proveranno a riconquistare in Marocco. Tradotto: la Roma dovrà fare a meno del suo leader difensivo per almeno due big match, contro Juventus e Atalanta. Cessione in vista?. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è detto però che N'Dicka sia ancora in giallorosso a quell'altezza.