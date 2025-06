Roma fissato il programma estivo | Gasperini guiderà il raduno il 13 luglio poi ritiro in Inghilterra e sfide europee

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara ad affrontare un'estate ricca di sfide e novità, con un programma di amichevoli che promette emozioni e test di livello. Dalla partenza dal ritiro di Trigoria il 13 luglio alle sfide europee in Inghilterra e Francia, i giallorossi si concentrano sulla preparazione per la stagione 2025/26. La stagione della nuova Roma targata Gasperini sta per iniziare...

Kaiserslautern, Lens, Aston Villa ed Everton: sono queste le quattro tappe amichevoli che accompagneranno la Roma di Gian Piero Gasperini verso la nuova stagione 202526. Il club giallorosso ha ufficializzato il programma estivo tramite una nota sul proprio sito, delineando le date e le sedi della preparazione, tra Trigoria, Francia e Inghilterra. Si parte da casa: raduno a Trigoria il 13 luglio. La stagione della nuova Roma targata Gasperini inizierà ufficialmente domenica 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove la squadra si radunerà per la prima fase di preparazione. Una partenza in sordina, ma con una tabella di marcia già definita: Il primo test amichevole è previsto per sabato 26 luglio contro il Kaiserslautern, avversario scelto per iniziare a mettere minuti nelle gambe.

