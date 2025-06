Roma corsa agli esterni | il nuovo obiettivo è Gutiérrez del Girona

Roma si prepara alla grande corsa agli esterni, con un occhio di riguardo per il talento di Gutierrez del Girona, considerato il nuovo obiettivo numero 1. Con la finestra di mercato estiva alle porte e il Mondiale per Club ormai alle spalle, i giallorossi sono pronti a mettere in campo strategie innovative per rafforzare la rosa e soddisfare le visioni di Gasperini. Tra le priorità c’è proprio la ricerca di profili capaci di fare la differenza...

Con la finestra di mercato straordinaria legata al Mondiale per Club ormai terminata, la Roma si concentra ora sulle strategie da mettere in campo per l'inizio della sessione estiva, fissata per il primo luglio. In casa giallorossa si lavora per plasmare una rosa su misura per Gian Piero Gasperini, il nuovo tecnico chiamato a dare un'impronta chiara e identitaria al gioco romanista. Tra le priorità , spicca la ricerca di esterni di centrocampo: ruolo centrale nel sistema dell'ex allenatore dell'Atalanta, che da sempre punta su corsa, intensità e qualità sugli esterni. Angelino in bilico: si cerca il sostituto.

