Roma contatti continui per Lucumi | concorrenza dalla Premier League

Domani segna l’inizio di una nuova era per la Roma con la presentazione ufficiale di Gian Piero Gasperini. Mentre il tecnico si prepara ad affrontare questa sfida, la dirigenza lavora intensamente per rafforzare la rosa, con un focus speciale sulla difesa. Tra i nomi più caldi c’è Jhon Lucumì del Bologna, un vero obiettivo di mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola. La corsa ai rinforzi è appena iniziata e i contatti sono continui.

Domani inizierà ufficialmente l’avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, con la conferenza stampa di presentazione. Intanto, Florent Ghisolfi lavora per garantire al nuovo tecnico i rinforzi richiesti, in particolare nella zona difensiva, che subirà profondi cambiamenti. Lucumi primo nome per la difesa. Il nome caldo resta quello di Jhon Lucumì, centrale del Bologna. Come riportato da Fabrizio Romano, l a Roma è in contatto diretto con il club emiliano e con l’entourage del colombiano, che piace molto anche per la sua duttilità e velocità, caratteristiche fondamentali nel sistema di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, contatti continui per Lucumi: concorrenza dalla Premier League

In questa notizia si parla di: roma - lucumi - contatti - continui

Roma, occhi su Lucumí: sfida al Napoli per il difensore del Bologna - La Roma torna protagonista sul mercato, puntando deciso su Jhon Lucumí del Bologna come possibile rinforzo difensivo.

Roma, proseguono i contatti con Lucumi: c’è la concorrenza di alcuni club di Premier; Roma su Lucumí: contatti continui, ma il Bologna insiste sulla clausola da 28 milioni. Pressing dalla Premier League.

Roma, proseguono i contatti con Lucumi: c’è la concorrenza di alcuni club di Premier - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Inter, contatti per Lucumì: c’è la clausola rescissoria, dipende da… Beukema - I nerazzurri interessati al centrale colombiano, ma il Bologna non tratta: il prezzo dipende dal futuro di Beukema ... Si legge su fcinter1908.it