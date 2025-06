Roma campagna abbonamenti Core de ‘sta città | il VIDEO del club

Inizia una nuova emozionante avventura per i tifosi della Roma: la campagna abbonamenti “Core de ‘sta città” è ufficialmente aperta! Con Gian Piero Gasperini in panchina, l’entusiasmo si fa sentire forte e chiaro, pronto a riempire nuovamente lo Stadio Olimpico di passione e colori. Per scoprire tutte le modalità di adesione e vivere al massimo questa stagione, basta seguire il video di lancio sui canali social del club, che...

Si respira già un notevole entusiasmo in casa Roma in vista della prossima stagione, che sarà la prima con in panchina Gian Piero Gasperini. Per prepararsi al meglio a tornare allo Stadio Olimpico, da oggi, lunedì 16 giugno, prenderà il via la campagna abbonamenti “Core de ‘sta città”, con il club giallorosso che ha spiegato tutte le modalità tramite un comunicato. Sui propri canali social invece è stato pubblicato un video di lancio, in cui i protagonisti sono i tifosi mentre cantano l’inno. Il comunicato della Roma. “Roma (non si discute, si ama)” è da 50 anni l’inno che unisce la passione di intere generazioni di tifosi romanisti ed accompagna i giocatori fino al calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it