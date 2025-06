Roma Alemanno | Quarant’anni dopo Da Rebibbia il ricordo di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella

Quarant’anni dopo, il ricordo di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella riaffiora con forza nel cuore di Roma, tra le mura di Rebibbia. La storia di questi giovani eroi, vittime di un'epoca tumultuosa, ci invita a riflettere sul prezzo della lotta per un futuro migliore. È un viaggio nel passato che ci aiuta a comprendere il presente, mantenendo vivo il loro esempio di coraggio e speranza.

di Gianni Alemanno * Questa volta non vi parlerò del carcere di oggi, vi parlerò del carcere di quarant’anni fa. Come nel romanzo di Alexandre Dumas “Vent’anni dopo”, raddoppiando potremmo scrivere un romanzo intitolato “Quarant’anni dopo”. Il carcere è lo stesso: il Braccio G8 di Rebibbia. Il 16 giugno del 1979, 46 anni fa, moriva Francesco Cecchin, militante del Fronte della Gioventù di 18 anni. Era stato aggredito nella notte tra il 28 e il 29 maggio da un gruppo di picchiatori di sinistra e dopo diciannove terribili giorni di coma se ne andò lasciando la famiglia e la comunità militante nella disperazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roma. Alemanno: “Quarant’anni dopo. Da Rebibbia, il ricordo di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella”

In questa notizia si parla di: anni - quarant - alemanno - rebibbia

Quarant'anni fa la legge che introdusse l'8xmille alla Chiesa cattolica - Quaranta anni fa, la firma della Legge 222 del 1985 ha rivoluzionato il rapporto tra Stato e Chiesa, introducendo l'8xmille per il finanziamento pubblico alla Chiesa Cattolica.

L'8 E 9 GIUGNO NON SI VOTA PER IL REFERENDUM CHE DIMEZZA GLI ANNI NECESSARI AGLI IMMIGRATI PER OTTENERE LA CITTADINANZA ITALIANA Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel rispetto delle norme dell'Ordinamento. - La Vai su Facebook

Il «rosso» soccorre il «nero» Rizzo e la difesa di Alemanno: contro di lui accanimento; “Il rosso e il nero”, un po’ di Stendhal dietro l’arresto di Gianni Alemanno.

I NONNI DIETRO LE SBARRE: IL CASO DI ANTONIO RUSSO A REBIBBIA - Signor Ministro, Egregio Presidente, ci rivolgiamo a voi per raccontare un caso esemplare di una realtà che grida giustizia e che ... Come scrive opinione.it

Carceri, lettera aperta di Alemanno a Nordio su caso detenuto 87enne: 'no 'nonnetti' in cella' - Il caso di Antonio Russo che, a 87 anni, sta scontando in carcere una condanna è al centro di una lettera aperta che l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e Fabio Falbo, entrambi detenuti a Rebibbia, h ... Riporta adnkronos.com