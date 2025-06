Robert pattinson nei piani di james gunn per il dcu

Le ultime dichiarazioni di James Gunn, a capo dei nuovi piani per il DC Universe, alimentano le speranze di vedere Robert Pattinson nuovamente nei panni di Batman. Nonostante l'assenza di conferme ufficiali, Gunn ha lasciato intendere che il coinvolgimento dell’attore potrebbe essere ancora possibile, aprendo un mondo di possibilità per i futuri progetti della casa di produzione. L’attesa cresce: il Cavaliere Oscuro potrebbe rispuntare in scena in modo sorprendente e innovativo.

possibilità di coinvolgimento di robert pattinson nel dc universe. Le recenti dichiarazioni di James Gunn, regista e responsabile dei nuovi piani per l'universo DC, riaccendono l'interesse sulla possibilità che Robert Pattinson possa tornare a interpretare il ruolo di Batman in futuri progetti della casa di produzione. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, le parole del regista suggeriscono che la porta rimane aperta, anche se con alcune riserve. le dichiarazioni di james gunn sul futuro di robert pattinson come batman. Durante un'intervista rilasciata a Rolling Stone, James Gunn ha spiegato che non si può escludere completamente un ritorno di Pattinson nel ruolo dell'Uomo Pipistrello.

