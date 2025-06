Robert Kubica trionfa a Le Mans | il ritorno del campione al volante della Ferrari

Robert Kubica, il “Conte di Montecristo” dell’automobilismo, ha scritto un nuovo capitolo epico a Le Mans, trionfando al volante di una Ferrari. La sua vita, ricca di sfide e rinascite, si intreccia con la passione per la velocità e la libertà, come un romanzo d’avventura che continua a sorprendere. E questa vittoria non è solo un risultato, ma l’ennesima dimostrazione che, anche nei momenti più bui, il coraggio e la determinazione possono riscrivere ogni destino.

Il Conte di Montecristo dell’automobilismo è polacco. Ed è tornato come l’errore letterario di Dumas e insomma questa impresa di Robert Kubica, in trionfo sul traguardo di Le Mans al volante di una Ferrari, ha davvero un sapore romanzesco. La sua vita è come un libro d’avventura. Le origini. Robert Jozef Kubica è nato a Cracovia nel 1984. Devotissimo di Papa Giovanni Paolo II, in una Polonia che cominciava a dimenticare l’oppressione comunista ha scoperto presto l’amore per la velocità. E siccome il talento c’era tutto, il padre lo portò in Italia nella seconda metà degli anni Novanta. Sui kart Robert ha dato spettacolo: presto su di lui si sono concentrate attenzioni importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robert Kubica trionfa a Le Mans: il ritorno del campione al volante della Ferrari

In questa notizia si parla di: robert - kubica - mans - volante

Robert Kubica a Le Mans si prende la rivincita contro il destino: l’incredibile storia del vincitore della 24 Ore - A 40 anni, Robert Kubica ha scritto un nuovo capitolo leggendario della sua vita, conquistando la 24 Ore di Le Mans 2025 con la Ferrari 499P gialla del team AF Corse.

A 40 anni, Robert Kubica conquista la 24 Ore di Le Mans 2025 al volante della Ferrari 499P gialla del team AF Corse. Un successo storico che corona un’incredibile carriera spezzata e poi ricostruita con ostinazione, fra dolore, rinascita e rivincita Vai su Facebook

Quattordici anni dopo, il cerchio si chiude. L'incidente che quasi l'uccise è ormai una polaroid ingiallita, perché Robert Kubica ha vinto la 24 ore di Le Mans, al volante di una Ferrari, il sogno che gli fu rubato nei rally e che si è ripreso col suo eterno talento. #L Vai su X

Robert Kubica trionfa a Le Mans: il ritorno del campione al volante della Ferrari; Robert Kubica a Le Mans si prende la rivincita contro il destino: l'incredibile storia del vincitore della 24 Ore; La F1, la firma con Ferrari, il dramma nel rally: storia di Kubica, il pilota che visse due volte.

Robert Kubica trionfa a Le Mans: il ritorno del campione al volante della Ferrari - Ed è tornato come l’errore letterario di Dumas e insomma questa impresa di Robert Kubica, in trionfo sul traguardo di Le Mans al volante di una ... Riporta sport.quotidiano.net