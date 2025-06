RIVOLUZIONE CANALE 5? RINVIATA A DATA DA DESTINARSI! CAOS TOTALE TRA STRISCIA E VERTICI

La tanto attesa rivoluzione di Canale 5 sembra essersi arenata, lasciando il pubblico e i vertici Mediaset in un clima di caos e incertezza. Dopo settimane di rumor e rumors contrastanti, le strategie di programmazione sono state rimandate, alimentando il dibattito tra chi sperava in una svolta e chi teme ulteriori ritardi. Tanta attesa, ma ora si apre un nuovo capitolo di suspense: cosa riserverà il futuro del primetime? Resta da scoprire quale decisione prenderanno gli esecutivi.

Tanto tuonò che piovve? Forse sì, almeno secondo gli ultimi colpi di scena in arrivo da Mediaset sulla rivoluzione di Canale 5. Rivoluzione che pare rinviata a data da destinarsi. Riepilogando le indiscrezioni degli ultimi tempi, l’idea a Cologno era quello di alternare Striscia la Notizia con un game show. Si era pensato inizialmente ad Avanti un Altro, poi La Ruota della Fortuna. Si sarebbe iniziata la stagione con Striscia per poi cedere la linea dopo Natale al game show, o viceversa. La più volte citata alternanza nell’access prime time di Canale 5, fascia che ha visto tempi migliori. Non nei contenuti perché il tg satirico di Antonio Ricci fa il suo dovere di denuncia sociale come lo faceva negli anni d’oro ma negli ascolti dove non viene più doppiato ma quasi triplicato da Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Bubinoblog