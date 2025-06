Rivolta nelle carceri di Terni Spoleto e Aosta protesta dei detenuti per il caldo e reparti distrutti

Le carceri italiane sono da giorni epicentro di proteste scatenate dal caldo insopportabile e dalle condizioni di sovraffollamento che peggiorano la qualità della vita dei detenuti. Da Terni a Spoleto fino ad Aosta, le rivolte di questi giorni evidenziano un disagio ormai insostenibile, sollevando interrogativi urgenti sulla gestione del sistema penitenziario e sulla tutela dei diritti umani. La situazione richiede una risposta immediata e concreta da parte delle autorità competenti.

