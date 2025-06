Rivolta Marassi tre dei responsabili ammessi agli esami scolastici | la protesta di Uilpa

La recente rivolta nel carcere di Marassi ha acceso un acceso dibattito sulla gestione delle carceri italiane, soprattutto dopo che tre detenuti coinvolti sono stati ammessi agli esami scolastici, suscitando vibranti critiche da parte di Uilpa. La decisione, presa in un contesto di tensione e isolamento, solleva interrogativi sulla priorità tra riabilitazione e sicurezza. Un tema delicato che merita attenzione e riflessione approfondita.

Tre detenuti coinvolti nella rivolta del carcere di Marassi, e posti in isolamento precauzionale, sono stati ammessi agli esami scolastici: un fatto che ha suscitato le dure critiche di Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria. La rivolta, lo ricordiamo, era scoppiata il 4 giugno scorso in.

