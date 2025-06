Riviera incidenti e troppo alcol Vandali bloccano il sottopasso

Fine settimana movimentato sulla Riviera delle Palme, dove tra incidenti, episodi di vandalismo e l’abuso di alcol, alcune zone come il sottopasso sono state teatro di disordini. Le forze dell’ordine, impegnate in un’intensa attività di controllo, sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico. La situazione mette in evidenza l’importanza di una presenza costante e di azioni mirate per preservare il divertimento responsabile e tutelare l’incolumità di tutti.

Riviera delle palme affollata, i luoghi della movida presi d’assalto nel fine settimana e forze dell’ordine in prima linea per monitorare la situazione ed evitare eventuali eccessi. Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri della compagnia di San Benedetto, coordinati dal maggiore Francesco Tessitore, hanno eseguito più di cento controlli eseguendo anche una trentina di screening antidroga ai conducenti di altrettanti veicoli. In questo ambito i militari dell’arma hanno ritirato due patenti di guida, mentre altre due le hanno ritirate in base all’articolo 186 (rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’etilometro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riviera, incidenti e troppo alcol. Vandali bloccano il sottopasso

