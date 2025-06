Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 17 giugno | Gracia riceve una notizie sconvolgente

Non perdere l’appuntamento con “Ritorno a Las Sabinas”, la soap spagnola che conquista il cuore degli italiani. Il 17 giugno, Gracia riceverà una notizia sconvolgente che cambierà tutto, mentre Manuela si scuserà con Núñez in un momento di grande tensione. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme nel prossimo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Una telefonata inattesa getta Gracia nel panico: riguarda suo marito Anton, e le notizie non sono buone. Manuela prova a scusarsi con Núñez, Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Dopo una confessione di Manuela, Núñez esplode e prende una decisione drastica nei confronti della donna: le toglie ogni incarico sul campo, relegandola a compiti secondari. Nell'episodio precedente Dopo il matrimonio civile celebrato in gran segreto, Miguel ed Esther, all'insaputa di tutti, sono pronti a iniziare la loro luna di miele a New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 17 giugno: Gracia riceve una notizie sconvolgente

