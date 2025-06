Ritardo di reazione irrilevante se c’è violenza così la Cassazione annulla assoluzione controversa

In un contesto in cui la giurisprudenza si veste di chiarezza, la Cassazione ribadisce che il ritardo di reazione della vittima non può essere considerato un elemento ostativo nella configurazione della violenza sessuale. La sentenza chiarisce come la sorpresa e lo stato di shock possano annullare la volontà contraria, rafforzando la tutela delle vittime. Questa decisione arriva, finalmente, a sancire un principio di fondamentale importanza per la lotta contro l'impunità.

Il “ritardo nella reazione” della “vittima”, ossia “nella manifestazione del dissenso”, è “irrilevante” ai “fini della configurazione della violenza sessuale”. E su ciò “la giurisprudenza è netta”, perché la “sorpresa” di fronte all’abuso “può essere tale da superare” la “contraria volontà”, ponendo la vittima nella “impossibilità di difendersi”. È la Cassazione che certifica quello che appariva semplice buon senso. Una decisione che arriva, dopo il ricorso del sostituto pg di Milano Angelo Renna, contro il verdetto di assoluzione dell’imputato, un sindacalista accusato di violenza su una hostess. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ritardo di reazione irrilevante se c’è violenza”, così la Cassazione annulla assoluzione controversa

