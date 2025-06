Rita Dalla Chiesa ricorda l'ex marito Fabrizio Frizzi la commozione a La Volta Buona | Lui mi ha salvata

Rita Dalla Chiesa rivive con emozione il legame speciale con Fabrizio Frizzi, suo ex marito e collega di vita e lavoro. Con una sincerità toccante, racconta come lui, in un momento difficile della sua vita, sia stato il suo faro di speranza e conforto. La loro storia, fatta di solidarietà e affetto, testimonia il potere dell’amore anche nei periodi più bui. Continua a leggere per scoprire il loro percorso condiviso, fatto di dolore e rinascita.

Rita Dalla Chiesa ricorda l'ex marito Fabrizio Frizzi. I due si conobbero in un periodo molto delicato per la conduttrice, visto che solo sei mesi prima aveva perso sua madre e suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisi nella strage di via Carini nel 1982: "All'inizio, credevo non potesse capire quel dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiesa - rita - ricorda - marito

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli - Inizia oggi la novena dedicata a Santa Rita presso la chiesetta del centro storico di Salerno. Fino al 22 maggio, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni quotidiane alle 10.

C’è un filo invisibile che unisce il cuore di Cascia al cuore della Chiesa? È il legame profondo e spirituale che si è costruito nel tempo tra Santa Rita e colui che oggi guida i cristiani di tutto il mondo: Papa Leone XIV. Clicca qui per saperne di più Vai su Facebook

Rita Dalla Chiesa ricorda l'ex marito Fabrizio Frizzi, la commozione a La Volta Buona: Lui mi ha salvata; Rita Dalla Chiesa, il ricordo commosso per Fabrizio Frizzi: Mi ha salvata - LaPresse; Rita dalla Chiesa ricorda Frizzi: «Nella vita si ha un solo grande amore, lui era il mio».

Rita Dalla Chiesa, il ricordo commosso per Fabrizio Frizzi: “Mi ha salvata” - Rita Dalla Chiesa ricorda il suo ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 all’età di 60 anni, e racconta la commovente storia di quando si sono conosciuti. msn.com scrive

Rita Dalla Chiesa: “Fabrizio Frizzi mi ha salvato la vita ma poi qualcosa si è spezzato” - Ospite a La volta buona c’è Rita Dalla Chiesa, il suo ricordo del matrimonio con Fabrizio Frizzi arriva sempre con tutta l’emozione possibile. Come scrive ultimenotizieflash.com