Rita Dalla Chiesa reunion Forum in Rai | ‘Marco e Fabrizio sono stati la mia famiglia per 25 anni’

Un emozionante tuffo nel passato televisivo di Rita Dalla Chiesa: durante La Volta Buona di Caterina Balivo, la conduttrice ha vissuto un momento di pura nostalgia e gioia, quando si è ritrovata faccia a faccia con Marco Senise e Fabrizio Bracconeri. Per oltre due decenni, quei volti sono stati più di colleghi: sono stati una vera famiglia. Una reunion che riflette il potere delle emozioni condivise e dei legami che il tempo non può spezzare.

Dopo anni di distanza, emozioni e ricordi tornano a galla per Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice del programma Forum. Durante la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, Rita ha ricevuto una sorpresa inaspettata: la reunion con i suoi ex colleghi Marco Senise e Fabrizio Bracconeri, con cui ha condiviso quasi 25 anni di televisione. “Fabrizio e Marco sono stati la mia famiglia per qualcosa come 25 anni”, ha dichiarato visibilmente commossa la conduttrice. La lunga storia a Forum. Dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dal 2003 al 2013, Rita Dalla Chiesa è stata il volto di Forum, uno dei programmi simbolo di Mediaset. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rita Dalla Chiesa, reunion Forum in Rai: ‘Marco e Fabrizio sono stati la mia famiglia per 25 anni’

