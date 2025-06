Rita dalla Chiesa a La Volta Buona | Lui mi ha salvata

Rita Dalla Chiesa rivela un lato intimo e toccante durante la puntata odierna de La Volta Buona, confessando come il suo amore per Fabrizio Frizzi le abbia donato speranza e salvezza. Un racconto che ha emozionato tutti, ricordando un sentimento forte e autentico che ancora oggi vive nel cuore di chi ascolta. Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, un amore che va oltre il tempo e le sfide della vita, lasciando un'ereditĂ di emozioni e ricordi indelebili.

Durante la puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha accolto in studio Rita Dalla Chiesa, protagonista di un'intensa intervista incentrata sul suo passato sentimentale, in particolare sulla lunga relazione con Fabrizio Frizzi. Un racconto toccante, in cui la giornalista ha condiviso le emozioni, le difficoltĂ e le consapevolezze legate a un amore che ha lasciato un segno profondo nella sua vita. Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, un amore nato dietro le quinte. Rita dalla Chiesa ha ricordato l'inizio della storia con Fabrizio Frizzi come un momento di scoperta reciproca avvenuto prima ancora che lavorassero insieme a Pane e marmellata.