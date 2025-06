Risultati Mondiale per Club LIVE | il Chelsea sigilla il confronto contro il Los Angeles FC! gli uomini dell’ex Juve Maresca grazie a Enzo Fernandez!

Il calcio internazionale entra nel vivo con i risultati live del Mondiale per Club, dove il Chelsea si distingue sigillando il confronto contro il Los Angeles FC grazie a un'azione decisiva di Enzo Fernandez. Gli appassionati sono già in trepidante attesa di scoprire il percorso delle squadre in questa emozionante competizione, mentre la Juventus segue con attenzione il proprio cammino nel girone G. Restate sintonizzati: il meglio del calcio mondiale è appena iniziato!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: il Chelsea “sigilla” il confronto contro il Los Angeles FC! gli uomini dell’ex Juve Maresca grazie a Enzo Fernandez!

In questa notizia si parla di: mondiale - club - juve - risultati

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter e Juventus hanno già incassato una quota d’ingresso al Mondiale per Club in base al ranking. Un paniere di milioni che può essere incrementato a seconda dei risultati nei gironi e grazie a eventuali premi qualificazione fino alla vittoria in finale Vai su Facebook

Agente Tudor: "Allenerà la Juve anche al Mondiale per club" Vai su X

Mondiale per Club 2025 dove vederlo: chi trasmette le partite (anche di Inter e Juventus) in chiaro; Juventus partita per il Mondiale per Club: il programma dei bianconeri. Il VIDEO; Quanto guadagnano Inter e Juve al Mondiale per Club, montepremi record: i premi per le squadre.

Mondiale per Club, i risultati della notte: stop a sorpresa del Porto, il Botafogo batte Seattle - Mondiale per Club, tutti i risultati delle partite che si sono giocate nella notte con lo stop del Porto e la vittoria del Botafogo La prima giornata del gruppo A del Mondiale per Club si è chiusa all ... Scrive calcionews24.com

Juventus al Mondiale per Club 2025: rosa, avversari, calendario e risultati - La Juventus è una delle due rappresentanti dell'Italia al Mondiale per Club 2025, competizione che la FIFA vuole rilanciare con un format allargato a 32 partecipanti e con ricchi montepremi in palio. Segnala msn.com