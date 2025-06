Risultati Mondiale per Club LIVE | Chelsea in vantaggio contro il Los Angeles FC! A segno Pedro Neto

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide in America, e il Chelsea si conferma protagonista battendo il Los Angeles FC grazie alla rete di Pedro Neto. Un torneo ricco di sorprese e spettacolo, con la Juventus pronta a scrivere il suo destino nel girone G. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale sui risultati e il percorso delle squadre più forti del mondo!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Chelsea in vantaggio contro il Los Angeles FC! A segno Pedro Neto

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - chelsea

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Veiga, che schiaffo del Chelsea: negata la Juve ma fuori anche dal Mondiale per Club! Gli inglesi non hanno concesso ai bianconeri il prolungamento del prestito, ma hanno lasciato a casa il difensore in vista del torneo in USA La Juventus sta lavorando inten Vai su Facebook

Guida al Mondiale per Club: gruppi, squadre, giocatori, allenatori, calendario, date e formula; Mondiale per Club, verso Chelsea-Los Angeles; Mondiale per Club: perché la partita del Chelsea contro il LAFC è così intrigante.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score 1^ giornata gironi C, D (16-17 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: altre tre partite ci fanno compagnia nella prima giornata, avremo l'esordio per Chelsea e Benfica. Secondo ilsussidiario.net

C'è Chelsea-Los Angeles Fc, però ad Atlanta lo stadio è quasi vuoto. Ma in Usa i tifosi entrano dopo... - Tantissimi seggiolini vuoti all'ingresso in campo delle squadre. Da gazzetta.it