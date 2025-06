Risultati Mondiale per Club LIVE | buona la prima per il Chelsea! Los Angeles FC battuto per 2-0

Il Mondiale per Club è entrato nel vivo, regalando emozioni e sorprese fin dalla prima giornata. La buona notizia arriva dal Chelsea Los Angeles FC, con gli inglesi che si sono imposti per 2-0, dando il via a un torneo ricco di suspense e sfide ad alto livello. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché il meglio deve ancora arrivare e la competizione promette scintille fino all’ultima partita.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: buona la prima per il Chelsea! Los Angeles FC battuto per 2-0

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - buona

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Boca Juniors è in un momento buio di risultati e, anche se la contestazione della tifoseria organizzata non lo ha ancora toccato direttamente, per Riquelme sarà importante fare bella figura al Mondiale per club. Vai su X

Il Boca Juniors è in un momento buio di risultati e, anche se la contestazione della tifoseria organizzata non lo ha ancora toccato direttamente, per Riquelme sarà importante fare bella figura al Mondiale per club. Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Mondiale per Club 2025, risultati e gol delle partite di oggi: vince il Botafogo di Correa; Urawa Red Diamonds, Matheus Savio: Mondiale Club, il mondo ci guarda. Vogliamo un buon risultato.

RISULTATI MONDIALE PER CLUB 2025, CLASSIFICHE/ Poker PSG! Diretta gol live score (oggi 15 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: prende il via la controversa competizione FIFA con le prime partite della prima giornata. Si legge su ilsussidiario.net

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score 1^ giornata gironi C, D (16-17 giugno) - Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche: altre tre partite ci fanno compagnia nella prima giornata, avremo l'esordio per Chelsea e Benfica. Lo riporta ilsussidiario.net