Una finale di calcio under 16 a Napoli si trasforma in un episodio di violenza: genitori coinvolti in una rissa furibonda sugli spalti, con scene che hanno lasciato senza parole spettatori e autorità. Il video, poi rimosso, testimonia l’intensità dello scontro, mentre le autorità investigano per fare chiarezza su quanto accaduto. È un episodio che solleva interrogativi sulla gestione della passione sportiva e la necessità di promuovere il rispetto.

Botte da orbi a Napoli durante la finale provinciale di calcio maschile under 16 che ha visto la vittoria dell’Ischia contro la Cantera Napoli per 4 a 0. Come denunciato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sugli spalti è scoppiata una rissa tra genitori dopo il fischio finale. “Le botte da orbi sono state registrate in un video trasmesso in diretta da una persona presente sugli spalti, video poi rimosso poco dopo – spiega il deputato pubblicando il video – Sulla bacheca Facebook di questa persona è ancora presente un post in cui chiede disperatamente aiuto ‘Siamo bloccati nel campo San Gennaro alla Sanità, non possiamo uscire dal campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rissa tra genitori a Napoli durante una partita di calcio under16: “Tifosi sequestrati” – Video

