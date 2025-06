Rissa con Depardieu anche Rino Barillari indagato | violenza privata ai danni della compagna dell’attore

Una faida che scuote il mondo dello spettacolo e dei paparazzi: Gerard Depardieu e Rino Barillari, noto come "The King", sono finiti sotto indagine per un episodio di violenza privata. La scintilla? Una rissa scoppiata un anno fa all’Harry’s Bar di Roma, coinvolgendo anche la compagna dell’attore francese. Ma quali sono i risvolti di questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

“The King”, Rino Barillari, che denunciò lo scorso anno un’aggressione da parte di Gerard Depardieu a Roma, finisce nel registro degli indagati. L’accusa per il Re dei paparazzi è quello di violenza privata ai danni di Magda Vavrusova, la compagna del grande attore francese. La rissa tra Depardieu e Barillari. Lo scontro tra il fotografo e l’attore francese avvenne all’Harry’s Bar il 20 maggio di un anno fa. Una diatriba per la quale Depardieu, 76 anni, è ora sotto processo a Roma con l’accusa di lesioni nei confronti di Barillari. Il mostro sacro del cinema francese avrebbe dato tre pugni al “King”, soprannome del paparazzo, mentre stava provando a fotografarlo, “senza averne l’autorizzazione” come sottolineato dal pm nel capo d’imputazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rissa con Depardieu, anche Rino Barillari indagato: violenza privata ai danni della compagna dell’attore

In questa notizia si parla di: depardieu - barillari - rissa - rino

Condanna sospesa di GĂ©rard Depardieu per violenze e il commento di Rino Barillari - Il recente verdetto che condanna GĂ©rard Depardieu a 18 mesi di reclusione sospesa per violenze sessuali avvenute nel 2021 ha suscitato un acceso dibattito nel mondo del cinema.

Rissa con Depardieu, anche Rino Barillari indagato: violenza privata ai danni della compagna dell'attore; Processo a Roma per Gerard Depardieu: «Ha aggredito il paparazzo Rino Barillari»; Roma, aggredito e picchiato da Depardieu: in ospedale il fotografo della Dolce vita Barillari.

Rissa tra Depardieu e «King» Barillari: indagato per violenza privata anche il fotografo - Il nuovo capitolo del pomeriggio di fuoco tra l’attore e il fotografo «Re dei paparazzi» entrerà nel processo al via tra poche ore. Secondo roma.corriere.it

Lite Depardieu-Barillari, ora è indagato anche il "Re dei Paparazzi" - Strattonò la compagna dell’attore durante lo scontro allo Harry’s Bar. Si legge su rainews.it