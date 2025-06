Rissa all’interno di un’agenzia tra addetti delle onoranze funebri; il più anziano dei due 70 anni costretto al ricovero al Fatebenefratelli di Roma

Un terribile episodio scuote il mondo delle pompe funebri romane: una rissa tra colleghi all'interno di un'agenzia dell’Appio Latino ha portato a conseguenze drammatiche. La violenza tra due addetti, uno dei quali di 70 anni, ha causato il ricovero del più anziano al Fatebenefratelli di Roma e un intervento della polizia. Un episodio che lascia sgomenti e solleva interrogativi sulla tensione e le pressioni di questo mestiere.

Un'inaspettata violenza ha sconvolto la routine di una normale giornata di lavoro per due addetti delle pompe funebri di Roma. La rissa è esplosa il 13 giugno all'interno di un'agenzia funebre dell' Appio Latino, alle prime luci dell'alba, proprio accanto a delle bare chiuse contenenti i defunti. Un contrasto che ha visto coinvolti due colleghi di 45 e 70 anni, con il bilancio di un ferito e la polizia costretta ad intervenire. La causa della lite: un problema logistico. Il diverbio, inizialmente legato alla gestione del trasporto delle bare, è rapidamente degenerato. Secondo quanto riportato dalle autorità, il 45enne stava riparando una bara danneggiata durante il trasporto, utilizzando una spatola con dello stucco.

