Risparmiare in bolletta si può | L' Enel Energy Bar fa tappa a Udine con consigli green per la tua casa

Se desideri tagliare i costi e vivere in modo più sostenibile, non perdere l'occasione di partecipare all'Enel Energy Bar a Udine. Questo innovativo format ti offre consigli pratici e approfondimenti sul risparmio energetico, direttamente da esperti del settore. Un appuntamento imperdibile per chi vuole ottimizzare le proprie bollette e fare scelte più green. Preparati a scoprire come trasformare la tua casa in un ambiente più efficiente e rispettoso dell’ambiente!

Arriva a Udine l'Enel Energy Bar, un nuovo format di eventi in-store ideato da Enel per offrire ai cittadini un'opportunità unica di dialogo e approfondimento sul mondo dell'energia. L'iniziativa, pensata per il pubblico, propone un ciclo di appuntamenti con esperti per parlare di efficienza.

