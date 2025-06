Rischio di intensi temporali nel Ravennate | prorogata l' allerta meteo ' gialla'

Rimanete allerta nel Ravennate: l’allerta gialla per temporali, prorogata fino a domani, segnala possibili fenomeni intensi. Le condizioni meteo richiedono attenzione continua per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale seguire gli aggiornamenti e rispettare le disposizioni delle autorità, poiché il maltempo potrebbe portare conseguenze significative. Restate sintonizzati per ulteriori avvisi e consigli utili per affrontare al meglio questa fase di criticità atmosferica.

Rimane alta l'attenzione per il maltempo nel Ravennate. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì, alla mezzanotte di domani, martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta numero 68, gialla per temporali, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

