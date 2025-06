Rischio annegamento in mare lago e piscina | le regole per la sicurezza

Ogni anno, in Italia, si registrano oltre 300 casi di annegamento, con i bambini particolarmente vulnerabili. La tragica perdita di un giovane al Lido degli Estensi ci ricorda quanto sia fondamentale conoscere e rispettare le regole di sicurezza in mare, lago e piscina. Prevenire è possibile: adottare semplici misure può salvare vite e garantire momenti di svago sicuri per tutti. È nostro dovere promuovere la cultura della sicurezza acquatica.

Sono più di 300 in media in Italia ogni anno i casi di annegamento. I bambini sono particolarmente a rischio. Il caso più recente quello di un ragazzo al Lido degli estensi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rischio annegamento in mare, lago e piscina: le regole per la sicurezza

In questa notizia si parla di: rischio - annegamento - mare - lago

Enea Conti Estratto Corriere.it Tragedia a Riccione in mare all'altezza del bagno 88. Un turista bolognese di 51 anni, Giangiacomo Giorgi, è morto nel pomeriggio di lunedì 9 giugno, mentre si trovava in acqua a poco meno di venti metri dalla riva. Erano da po Vai su Facebook

Rischio annegamento in mare, lago e piscina: le regole per la sicurezza; Annegamenti in fiumi e laghi, la maggioranza delle vittime è composta da immigrati; Annegamenti, ogni anno in Italia 400 morti: 10% sono minori. Le regole per ridurre rischi.

Rischio annegamento al mare, al lago o in piscina: come prevenirlo - In Italia, si stima che il 59% della popolazione sia a rischio annegamento e il 54% non sia in grado di mantenersi a galla in acque profonde. gazzetta.it scrive